Sağlıklı bir çevre ve kent yaşamı için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, haşerelere karşı özel bir ilaçlama programı başlattı. Mahallelerde yoğunlaşan haşere türlerine yönelik ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, sorunları en aza indirmek için kararlı bir mücadele yürütüyor. Başkan Yıldız Ünsal, “Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde haşere sorununu en aza indirmek için yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından tüm mahallelerde uygulanacak program kapsamında; Latife Hanım, Örnekköy, Alaybey, Tuna ve Tersane mahalleleri dip bucak ilaçlandı. Son dönemde artan karasinekler başta olmak üzere, bölgelerde yoğun olarak görülen haşere türlerine göre özel uygulamalar yapıldı. Özellikle tüm çöp konteynerlerinin çevreleri, yeşil alanlar, mazgal ve rögarlar çalışmalara dahil edildi. Program sırasıyla tüm mahallelerde devam ederken, 12 aya yayılan sivrisinek ilaçlamaları da sürüyor. Yaz döneminde yapılan odak çalışmaları, kış boyunca yeraltı sistemlerinin ilaçlanmasıyla devam edecek.

Hedef sağlıklı çevre

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyakamızın her noktasında daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda mahalle mahalle planladığımız ilaçlama programında; karasinekler başta olmak üzere, bölgelerde artış gösteren haşere türleri hedef alındı. Böylece yaşanan sorunları en aza indirmeyi ve haşere popülasyonunu daha etkin şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz. Çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biçimde, bilimsel yöntemlerle yürüttüğümüz çalışmalarımıza, tüm mahallelerimiz dahil olacak. Diğer yandan rutin ilaçlamalarımız da devam edecek” diye konuştu.