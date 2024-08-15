Karşıyaka Belediyesi, mevsimsel sıcaklıkların neden olduğu sinek, böcek ve haşere artışına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen ilaçlama çalışmalarında, ilçedeki 520 belirlenen üreme noktası düzenli olarak ilaçlanıyor. Bahçelerde su birikmesine neden olabilecek kaplar, saksı altlıkları ve eski lastikler gibi alanlar hakkında vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor.

Ekolojik denge için biyolojik ilaçlar

Biyolojik kökenli ilaçların kullanıldığı uygulama, ekolojik dengeyi koruyarak zararlılarla mücadele ediyor. Özellikle sivrisinek, karasinek, pire, kene ve hamam böceği gibi hastalık taşıyıcıları hedef alınıyor. Dereler, yağmur suyu ızgaraları ve rögar kapakları sık sık ilaçlanırken, yeşil alanlarda da düzenli olarak ilaçlama yapılıyor.

“Yurttaşlarımızdan destek bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mücadeleye vatandaşların da katkı sağlamasını istedi. Ünsal, “Karşıyaka’da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için çalışıyoruz. İlaçlama uygulamalarımız, sadece hedef zararlılara yönelik yapılıyor. Yurttaşlarımızın su birikmesini engelleyerek ve durgun su oluşumunu önleyerek destek olmalarını bekliyoruz” dedi.