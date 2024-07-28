Karşıyaka, yeni sezon için kombine bilet satışlarına bugün saat 19.12’den itibaren başladı. 29 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında mevcut koltuklarını korumak isteyen taraftarlar, anlaşmalı bilet firması tarafından gönderilecek rezervasyon e-postası üzerinden kombine biletlerini yenileyebilecekler. Yenileme dönemi 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.12’de sona erecek ve ardından genel satış başlayacak.

Kombine fiyatları ve satış koşulları

Karşıyaka’nın rakiplerini Alsancak Stadı’nda ağırlayacağı 2024-2025 sezonunda, tüm iç saha lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı. Maraton tribünü için 1250 TL, Numaralı tribün için 2500 TL, VIP A/C için 6000 TL ve VIP B için 10000 TL olarak belirlendi. Taraftarlardan gelen geri bildirim doğrultusunda, maraton tribününde alt ve üst kısım ayrımı yapılmadan tek tribün ve tek fiyat uygulamasına geçildiği belirtildi.

Taraftarın beklentisi ve hedefler

Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, taraftarın desteğini arkasına almak istiyor. Kombine bilet satışlarıyla stadı doldurmayı amaçlayan kulüp, taraftarlarına unutulmaz bir sezon yaşatmayı hedefliyor. Taraftarlar, takımlarının her maçında tribünleri doldurarak coşkulu destek vermeye hazır.