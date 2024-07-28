Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Sandalyeni kap gel’ sloganıyla düzenlediği ‘Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri’nde Türk sinemasının unutulmaz filmleri Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda onlarca vatandaş, ‘Süt Kardeşler’ filmi ile nostalji yaşadı.

‘Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri’nde 14 Eylül'e kadar her cumartesi saat 21.00'de gösterilecek filmler şöyle:

"3 Ağustos Aile Şerefi, 10 Ağustos Bizim Aile, 17 Ağustos Sev Kardeşim, 24, 31 Ağustos ve 7, 14 Eylül ise Hababam Sınıfı serisi."

Kaynak: İHA