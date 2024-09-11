Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) ve anaokulları, yeni eğitim dönemine coşkulu bir törenle merhaba dedi. KARGEM’de düzenlenen açılışta, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle buluşarak, eğitimdeki başarıların önemine vurgu yaptı.

Törende, lise ve üniversiteye giriş sınavlarında üstün başarılar elde eden öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, özverili çalışmalarıyla dikkat çeken KARGEM ve anaokullarındaki öğretmenler de teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı. Başkan Ünsal, yaptığı konuşmada, "Aydınlık bir gelecek için çocuklarımızın eğitim hayatlarının her adımında yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

“Eğitimin temel taşı öğretmenlerdir”

Başkan Yıldız Ünsal, öğretmenlerin toplumdaki en önemli role sahip olduğunu belirterek, "Sadece akademik eğitim değil, kültürel değerleri yaşatmak da öğretmenlerimizin eseri. Gelecek, sizlerin ellerinde şekilleniyor. Fiziki ihtiyaçları biz karşılarız, ama çocuklarımızı geleceğe hazırlayan sizlersiniz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum," dedi. Ünsal ayrıca, KARGEM’in 830 öğrenci kapasitesiyle ücretsiz eğitim desteği vermeye devam edeceğini ve anaokullarında çocukların en iyi koşullarda yetiştirileceğini belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.