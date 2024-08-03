31 Temmuz gecesi saat 01.00 sıralarında, Goncalar Mahallesi 6010/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Osman Şahin'in evinde silah sesleri duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Osman Şahin'in göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis harekete geçti

Cinayetin ardından polis ekipleri, katil zanlısının kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlının S.D. olduğu tespit edildi. S.D.'nin, Osman Şahin'i alkol aldıkları sırada çıkan bir tartışmada tüfekle göğsünden vurarak öldürdüğü ve ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. Zanlı, kaçarken bir taksiye binerek mahalleden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Polis ekipleri, S.D.'nin kaçış anını ve bir marketten Osman Şahin ile birlikte alışveriş yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler, soruşturmanın ilerlemesinde önemli bir rol oynadı.

Zanlının yakalanması ve tutuklanması

Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, S.D. Konak ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.