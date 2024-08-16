İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, üç gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte iki uçak ve dört helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, beş su ikmal aracı, iki dozer ve üç yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. İki uçak ve dört helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.