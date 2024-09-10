TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona Kırşehirspor ile golsüz beraberlikle başlayan Karşıyaka, transfer çalışmalarına devam ederek forvet hattına takviye yaptı. İzmir ekibi, Esenler Erokspor’dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Bir dönem Bursaspor’un kaptanlığını da yapan Çağatay Yılmaz, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Bursaspor formasıyla 24 maçta 12 gol kaydetmişti. Bu başarılı performansının ardından Erokspor'a transfer olan Yılmaz, Karşıyaka'ya bedelsiz olarak kiralandı.

Hem kanatlarda hem de forvet pozisyonunda oynayabilen deneyimli oyuncunun, Karşıyaka’nın bu sezonki hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Lisansı yetişmesi halinde Çağatay’ın, cumartesi günü oynanacak Bulvarspor maçında sahada olması planlanıyor.