Kars'ın Arpaçay ilçesinde, araçlarıyla yoğun tipide mahsur kalan üç kişi donmak üzereyken kurtarıldı.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı Kardeştepe köyü yolunda mahsur kalan üç kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Arpaçay Kaymakamlığı koordinesiyle olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan ve aracın bir kısmı kara gömülen araçtaki üç kişiyi kurtardı.

Donmak üzereyken kurtarılan üç kişi, jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı Arpaçay Devlet Hastanesine götürüldü.