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Görüntülerde, önce sürüsüyle kara yolunda ilerleyen Halis Kaya'ya daha sonra koyunlara çarpan otomobilin, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ağır yaralanan Halis Kaya, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada sürüdeki 6 koyun da telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Paşaçayır Mahallesi'nden Kars yönüne giden polis memuru M.A'nın kullandığı 36 SB 357 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı mevkisinde, kara yolunda ilerleyen 68 yaşındaki çiftçi Halis Kaya ve sürüsüne çarptı.

KARS (AA) - Kars'ta otomobil in çarptığı sürü sahibi hayatını kaybetti, 6 koyun telef oldu.

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