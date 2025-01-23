Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, güvenlik eksiklikleri ve hatalı uygulamalar faciaya yol açtı. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yangın merdivenleri ve söndürme sistemlerinin yetersizliği dikkat çekti.

Yangın merdivenleri içeride ve halı kaplıydı

Bolu’nun 2.200 metre rakımlı Köroğlu Dağları’ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında, 5 otelden yalnızca Grand Kartal Otel’in yangın merdivenlerinin bina içinde olduğu tespit edildi. Ayrıca, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması tahliyeyi imkânsız hale getirdi.

Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "Yangın merdivenleri halılarla kaplanmıştı ve bu durum alevlerin yayılmasını hızlandırdı. İnsanlar dumandan kaçamadı ve tahliye mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme sistemi yoktu

İşcen, otelin yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler içerdiğini belirterek şunları söyledi:

"2 bin metrekareyi aşan binalarda yangın söndürme sistemleri zorunludur. Ancak bu otelde böyle bir sistem yoktu. Bu eksiklik, yangının hızla büyümesine ve yüksek can kaybına neden oldu."

Yalıtım ve kaçış sistemleri eksikti

Yangın sırasında koridorlarda duman geçişini önleyecek yalıtım sistemlerinin de bulunmadığını vurgulayan İşcen, “Kaçış tünelleri ve yangına dayanıklı kapılar olsaydı, dumandan etkilenmeden tahliye sağlanabilirdi. Ancak yangın merdivenlerinin yalıtımsız ve halılarla kaplı olması büyük bir gaf” dedi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan anlar

Yangın sırasında vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, yangın merdivenlerinin duman ve alevlerle dolu olduğu görüldü. Halılarla kaplanmış merdivenlerin alevler içinde kaldığı anlar kaydedildi.