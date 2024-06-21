MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı, yarın ve 23 Haziran'da Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride 54 sporcu mücadele edecek.

Yarın 09.30-11.00 saatleri arası resmi antrenmanlar ile başlayacak organizasyonun ilk gününde, 1145-12.50 saatleri arası sıralama turları ve 14.00’ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

23 Haziran Pazar sabahı 10.30-13.00 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve organizasyon saat 17.15’deki ödül töreni ile son bulacak.