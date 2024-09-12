Kasırga Francine'in Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretim tesislerini vurmasıyla birlikte küresel petrol piyasasında dalgalanmalar yaşandı. Brent petrol, Çarşamba günü yüzde 2,1'lik bir artış göstererek varil başına 71 dolara yaklaştı. ABD ham petrolü ise 67 dolar seviyesine yükseldi. Kasırga, özellikle ABD'nin Louisiana bölgesindeki üretimi büyük ölçüde etkiledi.

Kasırga Francine’in etkileri

Çarşamba gecesi Louisiana kıyılarına ulaşan Kasırga Francine, ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun verilerine göre, günlük 670 bin varil ham petrol üretiminin durdurulmasına yol açtı. Bu, ABD'nin toplam petrol üretiminin neredeyse yüzde 39'una tekabül ediyor ve küresel petrol arzında önemli bir azalmaya neden oldu. Ancak, bu kesinti sonrası fiyatlarda yaşanan büyük artışın ardından piyasalar bir nebze istikrar kazandı.

Petrol piyasalarındaki genel durum

Ham petrol fiyatları, yılbaşından bu yana Çin'deki zayıflayan talep ve ABD ekonomisindeki yavaşlama belirtileri nedeniyle baskı altındaydı. Bu durum, OPEC+ ülkelerini üretim artışlarını ertelemeye yönlendirdi. Özellikle son dönemdeki arz-talep dengesizlikleri, petrol piyasalarında fiyatların dalgalanmasına neden oluyor.

Kasırga nedeniyle oluşan arz kısıtlamalarına rağmen, OPEC+ ülkeleri planlanan arz artışlarını iki ay ertelemek zorunda kaldı. Perşembe günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2025 yılına ilişkin beklentilerini içeren aylık raporu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay, ajans, OPEC+ arz kısıtlamalarının iptal edilmesi halinde bile gelecek yıl üretimin artacağını belirtmişti.

Citigroup'un emtia araştırmaları başkanı Max Layton, petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin, OPEC+ ülkelerinin ek arz sağlamasına gerek kalmadığı anlamına geldiğini ifade etti. Francine'in etkisiyle kısa vadede fiyatlar artış eğilimi göstermiş olsa da, uzun vadeli piyasa dinamikleri, talep ve arz dengelerine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.