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Rengi'nin, AK Parti Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olduğu belirtildi.

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Kazada araç şoför Rengi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonda yaralanan Hakkı Yılmaz ise ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya inşaat malzemesi ve hırdavat getiren Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı kamyon, Kastamonu-Karabük kara yolu Akgeçit mevkisinde devrildi.

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