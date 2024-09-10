İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Köyü, Coğrafi İşaret’e sahip enfes üzümleriyle ünlü. Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Kavacık Üzüm Festivali, 14-15 Eylül tarihlerinde binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bu festival, yerel kalkınmayı desteklemeyi ve Kavacık’ın meşhur üzümlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Festival boyunca, birbirinden renkli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatılacak.

Festival Programı

14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak olan festival, halk oyunları gösterileri ve protokol konuşmalarıyla devam edecek. Saat 11.45’te düzenlenecek üzüm yarışması ödül töreniyle Kavacık’ın en kaliteli üzümleri ödüllendirilecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Belkıs Akkale, saat 17.00’de sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Ayrıca, “Sibel Önbaş ile Tadımlı & Atölye Sohbetleri” kapsamında üzümlü zeytin yaprağı şerbeti yapımı ve tadımı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Çeşitli atölye çalışmaları, bando gösterileri ve çocuklara özel etkinlikler de festivalin ilk gününde yer alacak.

Pazar Günü: Sanat ve Lezzetin Buluşması

Festivalin ikinci günü olan 15 Eylül’de saat 10.00’da üretici stantları açılacak. İzmirli sanatçı Sedat Yüce’nin saat 15.00’te vereceği konser ile coşku doruğa çıkacak. Ayrıca, ressam Meryem Düzgünkaya’nın yaşamını anlatan belgesel gösterimi ve Kavacık’ın eski fotoğraflarının sergilendiği sunumlar ile ziyaretçilere nostaljik bir yolculuk sunulacak.

İki gün boyunca katılımcılar, Meryem Düzgünkaya ve Serhan Şarman’ın fotoğraf sergilerini gezme şansını bulacak, canlı heykeller, animasyonlar ve çocuklara yönelik eğlenceli atölye çalışmalarıyla festival dolu dolu geçecek.

Başkan’dan davet: “Bu coşkuyu birlikte yaşayalım”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Üzümünün Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip özel bir ürün olduğunu vurgulayarak, bu eşsiz üzümü Türkiye ve dünya çapında tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Kınay, “Festivalimizi bu yıl daha coşkulu ve etkinliklerle dolu hale getirdik. Tüm misafirlerimizi bu güzelliği yaşamak üzere Kavacık Köyü’ne davet ediyoruz” dedi.