İzmir'de tedavi gören çocuklar karne heyecanını hastanede yaşadı İzmir'de tedavi gören çocuklar karne heyecanını hastanede yaşadı

Kaya Godfrey'in “Toksik” isimli tekli çalışması video klibiyle yayında. Söz ve bestesi Kaya Godfrey imzalı şarkının aranjesi Abdu B tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğuna Doğancan Kement oturdu.İSTANBUL (İGFA) - Kaya Godfrey’in “Toksik” isimli tekli çalışması video klibiyle yayında. Söz ve bestesi Kaya Godfrey imzalı şarkının aranjesi Abdu B tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğuna Doğancan Kement oturdu. Kaya Godfrey Yeni şarkısı ile müzik listelerinde bende varım diyerek trendlerde olmayı gözünü dikti

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