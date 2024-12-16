Gürcistan’ın en büyük kayak merkezi Gudauri’de bir facia yaşandı. Restoranın üst katındaki uyku alanında 1’i Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Elektrik kesintisi ve jeneratör kullanımı şüpheleri arttırdı

Yetkililer, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığını değerlendiriyor. Cuma günü meydana gelen elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye alındığı açıklandı. İlk incelemelerde, hayatını kaybedenlerin üzerinde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı ve olayın bir kaza gibi göründüğü belirtildi.

Gudauri hakkında

Başkent Tiflis’e 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gudauri, 2 bin 200 metre rakımıyla Gürcistan’ın en büyük ve popüler kayak merkezlerinden biri.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Bu trajik olayın ardındaki nedenlerin netleşmesi için incelemeler devam ediyor.