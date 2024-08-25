Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu. Küçük kızın kaybolduğu günden bu yana süren arama çalışmaları, yeni bir ipucu ile devam ediyor.

Kan lekeleri tespit edildi

Narin Güran’ın evine yaklaşık 20 metre mesafedeki kayalıklarda, ailenin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çektiği kan lekeleri bulundu. Kan lekelerinin kimseye ait olup olmadığını belirlemek amacıyla jandarma olay yerine intikal etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kan lekelerinin kaynağını belirlemek için olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı bir çalışma başlattı. Kan lekelerinin Narin Güran’a mı ait olduğu yoksa başka bir kişiye mi ait olduğu, yapılacak laboratuvar testlerinin ardından netlik kazanacak.