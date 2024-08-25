Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Narin Güran'ın kaybolduğuna dair haberin alınmasının ardından, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çeşitli yöntemlerle küçük kızı bulmak için çaba gösteriyor. Son olarak, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü’ne ait helikopter, arama çalışmalarına dahil oldu.

Arama çalışmaları sürüyor

Narin Güran’ın kaybolduğu günün akşam saatlerinde ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından, arama çalışmaları hızla başlatıldı. Bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından yürütülen arama faaliyetleri, geniş bir alanı kapsıyor.

AFAD bünyesindeki dalgıçlar, sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca detaylı arama gerçekleştirdi. Ayrıca, arama ekipleri mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile atıl alanlarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve bahçelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Havadan destek

Öğle saatlerinde, arama çalışmalarına havadan destek verilmesi amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, havalandı. Helikopter, bölgede kapsamlı bir hava taraması yaparak, karadan yapılan arama çalışmalarına destek sağlıyor.