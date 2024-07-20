Kayseri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kocasinan’ın her bir noktasında eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.KAYSERİ (İGFA) - Ekiplerin son olarak Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında asfalt çalışması yaptığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir noktasında çalışmalarının olduğunu ve vatandaşların daha mutlu yaşamaları için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

İlçe genelinde yenileme çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar,“ Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Kocasinan’ın her yerinde olacağız’ dedik ve şimdi de Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması planladığımız program dâhilinde hızlıca devam ediyor. Altyapı çalışmaların tamamlandığı kısımlarda asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ -safiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu bölgede, bu ulaşım aksı son derece önemli ve gereklidir. Bölgede yoğun bir imarlaşma sonucu yoğun bir yapılaşma var. Bu imarlaşmaya eşzamanlı olarak, yol ve altyapı gibi çalışmalarını tamamlayarak, hemşehrilerimize daha güzel yaşam olanakları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde asfaltlama ve yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.