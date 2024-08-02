Fosil yakıtlı ulaşım araçlarının kullanımı karbonmonoksit, azot oksit ve hidrokarbon gibi karbon salınımını azaltırken artırırken, ulaşımdan kaynaklanan kirlilik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde daha belirgin hâle geliyor.

Egzoz gazını ortadan kaldırmak, çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaşması sağlamak için Kayseri Ulaşım AŞ, bu kapsamda hizmet verdiği 75 tramvay güzergâhının büyük bölümünü çimlendirdi.

Kilometrelerce çimlendirilmiş zemin üzerinde ilerleyerek günde yüz binlerce vatandaşı gidecekleri yere ulaştıran elektrikli yerli tramvaylar, çevrenin korunmasına ve ulaşım kaynaklı kirliliğin azaltılmasına katkı sunuyor.

"Yeşil hat" olarak isimlendirilen tramvay yoluna şehrin bazı kısımlarında havadan bakıldığında bölgedeki tek yeşil alan olarak görülüyor.

Tramvay yolunun çimlendirilmesine 2009'da başlandığı belirtilirken, çimli zemin "yeşil hat" olarak adlandırıldı.