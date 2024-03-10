Çanakkale'nin Yenice bölgesinde faaliyet gösteren Oreks şirketi, maden işletmesini 10 kat büyütmeyi planlıyor. Ancak, Kaz Dağları'ndaki bu genişleme projesi, doğa savunucularının büyük endişesine neden oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan proje, onay alması durumunda 485 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın yok olmasına sebep olabilir.

Yaşam savunucuları, Kaz Dağları'nın eşsiz doğasını ve biyoçeşitliliğini koruma çabalarına rağmen, maden çalışmalarının devam ettiğini vurguluyor. Kanadalı Alamos Gold'un yıllar önce 350 bin ağacın kesildiği alanda başlattığı altın arama faaliyetleri hala sürerken, Oreks Madencilik'in yeni genişleme planları endişe yaratıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından ele alınacağını duyurdu. Komisyonun projeyi onaylaması durumunda, şirketin 34.5 hektarlık alan üzerindeki maden ocağını 345.94 hektara genişletmesine izin verilecek. Bu da yaklaşık 485 futbol sahası büyüklüğüne denk gelmektedir.

Yaşam Savunucularının Çağrısı

Yaşam savunucuları, Kaz Dağları'nın ekosistemine ve su kaynaklarına ciddi zarar verebilecek bu genişleme projesine karşı çıkıyor. Doğa katliamına neden olabilecek bu tür projelere karşı dikkat çekerek, hükümeti ve ilgili bakanlıkları doğayı koruma adına sorumluluk almaya çağırıyorlar.

‘BU TEK DEĞİL

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, bölgede yaşayan yurttaşlar, yaşam savucuları ve odalar da projeye karşı çıkıyor. Daha önce projeye ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası ve Çan Çevre Derneği gibi kurumlar basın açıklaması yapmıştı.

Çanakkale Yenice bölgesinde maden işleten Oreks şirketi 10 katlık büyüme projesini bakanlığa sundu. Kaz Dağları’ndaki yıkım tehlikesine dikkat çeken yaşam savunucuları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onay vermesi durumunda, 485 futbol sahasına denk alanın yok olacağı uyarısını yaptı.Yapılan açıklamada, “Yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetini sürdüren kurşunçinko-bakır ocağının kapasitesini yılda 40 bin tondan 400 bin tona çıkarmayı planlayan Oreks Madencilik, diğer ocağıyla birlikte yılda toplam 490 bin ton cevher üretimi gerçekleştirecek. Maden atığının depolanması için 2 milyon 500 bin metreküp kapasiteli ‘maden atığı depolama tesisi’ kurulması da planlanıyor. Bölgede Oreks şirketinin tek olmadığını aynı tahribatı yapan başka şirketlerin de olduğu düşünüldüğünde tehlikenin boyutları daha kolay anlaşılacaktır” denmişti

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Oreks Madencilik’in Hanlar mevkisi olarak bilinen bölgede işlettiği madende 2 Aralık 2015’te göçük meydana gelmişti. Bir işçinin yaşamını yitirmesinin ardından çalışmalara 15 gün ara verilmişti.