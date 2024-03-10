Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), her Ramazan öncesi üretici ve market fiyatları arasındaki değişimleri araştırarak fırsatçılığa karşı önlem almayı amaçlıyor. Bu yılki araştırmaya göre, marketlerde 38, üreticide ise 27 üründe fiyat artışı tespit edildi. En dikkat çeken artış, kuru incirde yaşandı ve fiyatı 156.74 TL'den 462.38 TL'ye çıkarak yüzde 195 arttı. İkinci sırada ise yüzde 171'lik artışla zeytinyağı yer aldı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fırsatçılığa izin verilmemesi için hükümetin denetimleri artırması gerektiğini belirtti. Bayraktar, ayrıca tüketicilere, marketler arasındaki fiyat farklarını göz önünde bulundurarak alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Fiyat Artışının Detayları

TZOB'nin araştırmasına göre, kuru incirde yüzde 195, zeytinyağında yüzde 171, kuru kayısıda yüzde 149.3, sivribiberde yüzde 148.2 oranında fiyat artışları yaşandı. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 242.2 ile zeytinyağında gözlendi. Ayrıca geçen yıla göre dana karkasın fiyatı yüzde 83, kuzu karkasın fiyatı yüzde 139 artarken, marketlerde dana kuşbaşı fiyatı yüzde 94, kuzu kuşbaşı fiyatı yüzde 127.5 oranında arttı.

Fırsatçılığa Karşı Denetim Çağrısı

Şemsi Bayraktar, hükümeti fırsatçılara izin verilmemesi için denetimleri artırmaya çağırdı. Ayrıca, tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmaları için fiyatları karşılaştırmalarını önerdi.