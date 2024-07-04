ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçen senenin ilk 6 ayında 1588, bu senenin ilk 6 ayında ise 1917 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, "Geçen sene ile karşılaştırdığımızda bu yıl yüzde 21'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım." dedi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında bugüne kadar kentteki araç sayısının arttığına dikkati çekti.

Önceki yılın ilk 6 ayına göre trafik kazalarında artış gözlemlediklerini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"2022'de 126 bin 561, 2023'de 133 bin 792, 2024'de an itibarıyla ise 134 bin 480 motorlu araç sayısı var. Geçen senenin ilk 6 ayında 1588, bu senenin ilk 6 ayında ise 1917 trafik kazası gerçekleşti. Geçen sene ile karşılaştırdığımızda bu yıl yüzde 21'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yüzde 21 az bir oran değil. Can ve mal güvenliğimiz açısından trafik kurallarına uymamızın hayati önemi var. Geçen sene ilk 6 ayda 344 bin 643, temmuz ayına kadar ise 593 bin 855 araç denetimi yapıldı ve bu yüzde 72'ye tekabül ediyor. Kamuoyunda yüksek miktarda ceza yazıldığı yönünde kanaat var. Geçen yıl denetimlerin idari yaptırıma dönüşme oranı yüzde 4,5 iken, bu sene yüzde 9,90 yükseldiğini, yani yüzde 100'lük bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buna paralel olarak trafik cezalarında da artış olduğunu söyleyebiliriz."

Çiftçi, Kurban Bayramı'nda uygulanan trafik tedbirlerinden bahsederek, "Geçen sene Kurban Bayramı'nda 104 ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası olmuşken, bu sene 112 kaza olduğunu görüyoruz. Geçen sene 23 bin 429, bu sene ise 46 bin 123 araç denetlendi. Bu artış oranı yüzde 97'ye tekabül ediyor. İlk 6 aydaki artış yüzde 72 iken, bayramda yapılan denetimlerin oranı yüzde 97. Bu yapılan denetimlerin ne kadar arttığını gösteriyor. (Kurban Bayramı tatili) Memnuniyetle ifade edersek geçen sene ölümlü kaza varken, bu sen ölümlü trafik kazası gerçekleşmedi. Bu ilimiz açısından son derece sevindirici bir gelişme. Alınan tedbirlerin amaca ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.

- "İlimizde düzensiz göçmen sayısı oldukça az"

Denetlemeleri trafik kazalarını en aza indirmek için yaptıklarını anlatan Çiftçi, yazın gelmesiyle başlayan düğünlerle birlikte oluşan araç konvoylarında şerit ihlali yapanların tespit edilmesiyle idari yaptırım uygulandığını aktardı.

Çiftçi, kentteki düzensiz göçmenler hakkında yaptığı değerlendirmede ise "İlimizde düzensiz göçmen sayısı oldukça az. Diğer illere bakınca fazla bir yekun teşkil etmiyorlar. Yabancıların karıştığı asayiş olaylarında düşük bir orana tekabül ediyorlar. Emniyetimiz, jandarmamız ve göç idaremiz bu konuyla ilgili etkili tedbirler alıyor. Suça karışanları tespit ettiklerinde bunlarla ilgili gereken anında yapılıyor. Yaptığımız güvenlik ve asayiş değerlendirmesinde ilimizde bir sorun görmüyoruz." ifadelerinin kullandı.