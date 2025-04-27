Günümüzde sağlıklı yaşam ve kilo verme yöntemleri giderek çeşitlenirken, en dikkat çeken beslenme trendlerinden biri de karnivor diyeti oldu. Halk arasında "et diyeti" olarak bilinen bu beslenme yöntemi, yalnızca hayvansal gıdaların tüketildiği ve bitkisel kaynaklı hiçbir besine yer verilmediği bir diyet planı sunuyor.

Karnivor diyeti nedir?

Karnivor diyeti, sebzeler, meyveler, tahıllar ve baklagiller gibi bitkisel gıdaları tamamen ortadan kaldırarak yalnızca et, balık, yumurta ve süt ürünlerine odaklanıyor. Diyette tüketilebilecek bazı yiyecekler şunlardır:

Kırmızı et: Biftek, kıyma, kaburga, kuzu eti

Beyaz et: Tavuk, hindi

Balık: Somon, uskumru, sardalya, ton balığı

Süt ürünleri: Yoğurt, peynir, tereyağı

Hayvansal yağlar: Tereyağı, iç yağı, kemik suyu

Diyetin amacı, karbonhidratı tamamen sıfıra indirerek vücudu ketozis sürecine sokmak ve yağ yakımını hızlandırmaktır.

Et diyeti ile kaç kilo verilir?

Karnivor diyetini uygulayan kişiler, 1 ayda ortalama 5 ila 10 kilo arasında kilo kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Diyet sürecinde protein ve sağlıklı yağların yüksek tüketimi sayesinde kas kaybı önlenirken, vücudun daha sert ve fit bir forma girdiği öne sürülüyor. Ancak bu beslenme modelinin uzun vadede C vitamini eksikliği, sindirim sorunları ve kolesterol seviyelerinde artış gibi riskler taşıdığı belirtiliyor.

Beslenme uzmanları, karnivor diyetinin kısa vadede hızlı kilo kaybı sağlasa da uzun vadede bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ve lif eksikliğine bağlı sindirim sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Ayrıca C vitamini ve antioksidan eksikliği nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflayabileceği belirtiliyor.

Diyetin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, sağlık uzmanlarına danışılmadan uygulanmaması öneriliyor.

Et diyeti kimler için uygun?

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