Kuduz hastalığı, genellikle ısırma yoluyla bulaşan bir virüs tarafından tetiklenir; virüs, enfekte hayvanın salyası veya kanı aracılığıyla insan vücuduna geçer. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, kuduz olan hayvanların patilerini yaladığı için, patiler de virüsle enfekte olabilir. Bu nedenle, eğer bir kedi tırmalarsa, riske girmemek için hemen hastaneye başvurmalı ve durumunuzu doktorunuza açıklayarak kuduz aşısı olmalısınız.

Kuduz, tedavisi olmayan bir hastalıktır ve virüs, vücuda girdikten sonra birkaç gün içinde etkisini gösterebilir, hatta bir yıl geçtikten sonra bile semptomlar ortaya çıkabilir. Merkezi sinir sistemine girdikten sonra belirtiler başlamasa da hasta, hastalığın ilerlemesi açısından tehlike altındadır. Kuduz hastalığına yakalanan bir kız çocuğu, tedavi edilememiş olarak gözlerini kaybetmiştir.

Kuduz, tüm memeli hayvanlarda görülebilir; köpekler, kediler, kunduzlar, fareler, yarasalar, tilkiler, kurtlar ve insanlar dahil olmak üzere birçok türde rastlanmaktadır. Bu nedenle, sokak hayvanlarıyla temas etmekten kaçınılması önemlidir. Her kuduz hayvan ısırmaz, ancak kuduz olan her hayvanın ağzında virüslü salya bulunmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı görünen hayvanlarla bile temastan kaçınılmalıdır.