Kediler, koku alma duyuları ile dikkat çeken canlılardır ve bu özellikleri sayesinde bazı kokulara karşı son derece hassastırlar. İnsanlar genellikle köpeklerin koku alma yeteneğini öne çıkarsa da, kedilerin de oldukça güçlü bir koku algısına sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Peki, kedilerin sevmediği kokular nelerdir? İşte bu konuda şaşırtıcı olabilecek bilgiler...

Kedilerin hoşlanmadığı kokular

Kediler, sinüslerinin hassasiyeti nedeniyle keskin ve ağır kokulardan hoşlanmazlar. Bazı bitkiler, günlük yaşamda sıkça kullanılan temizlik ürünleri ve hatta bazı meyveler kedilerin hoşuna gitmeyebilir. İşte kedilerin sevmediği bazı kokular:

Muz: Kediler, muzun güçlü ve belirgin kokusundan pek hoşlanmazlar.

Kediler, muzun güçlü ve belirgin kokusundan pek hoşlanmazlar. Hardal ve Acı Biber: Bu keskin baharatlar, kediler için rahatsız edici olabilir.

Bu keskin baharatlar, kediler için rahatsız edici olabilir. Kadife Çiçeği ve Sedef: Bu bitkilerin kokusu kedilerin uzak durmasını sağlar.

Bu bitkilerin kokusu kedilerin uzak durmasını sağlar. Nane: İnsanlar nane kokusunu genellikle tazeleyici bulurken, kediler için bu koku çekici değildir.

İnsanlar nane kokusunu genellikle tazeleyici bulurken, kediler için bu koku çekici değildir. Sirke: Temizlikte yaygın olarak kullanılan sirkenin keskin kokusu, kediler tarafından pek sevilmez.

Temizlikte yaygın olarak kullanılan sirkenin keskin kokusu, kediler tarafından pek sevilmez. Deterjanlar: Temizlik ürünleri, özellikle deterjanlar, kedilerin kokusunu hiç sevmediği ürünler arasındadır.

Temizlik ürünleri, özellikle deterjanlar, kedilerin kokusunu hiç sevmediği ürünler arasındadır. Parfümler: Bazı parfümler, insanlar için hoş olsa da kediler için rahatsız edici olabilir.

Bazı parfümler, insanlar için hoş olsa da kediler için rahatsız edici olabilir. Limon ve Portakal: Bu turunçgillerin kokusu, kediler için genellikle itici gelir.

Bu turunçgillerin kokusu, kediler için genellikle itici gelir. Kahve: Kediler kahve kokusundan da hoşlanmaz. Bunun sebebi kafeinin kediler için zehirli olabileceği düşüncesidir.