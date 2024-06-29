Kemal Kılıçdaroğlu, yaşam tarzı üzerinden yapılan siyasetin Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanmasını engellediğini belirterek, "Altılı Masa'nın kuruluş nedeni, ülkeyi bu dar bakış açısından çıkararak Türkiye'yi ileri taşımaktır" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükselen Türkiye Enstitüsü'nün Haziran ayı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, siyasetin sadece yaşam tarzı üzerinden yapıldığını ve enerjinin buna harcandığını ifade ederek, ülkenin gerçek büyüme ve kalkınma sorunlarına yeterince odaklanılmadığını vurguladı.

"Ülke nasıl büyür, nasıl kalkınır, üniversiteler nasıl bilgi üretir" gibi soruların göz ardı edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu durumu fark eden biri olarak Türkiye'yi bu sınırlı bakış açısından kurtarmanın ve daha ileriye taşımanın amacını taşıdığını dile getirdi.

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na Süheyl Batum, Teyfik Altınok, eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve eski İstanbul Milletvekili Metin Işık da eşlik etti. Üsküdar'daki bir otelde gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden oturumda soruları yanıtsız bırakarak otelden ayrıldığı belirtildi.

"Altılı Masa'nın kuruluş nedeni budur"

Türkiye'nin inanç üzerinden devam ettirilen siyaset nedeniyle asıl hedeflerine ilerleyemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaradan bilir. Ama sen inançlısın, sen inançsızsın, sen Alevisin, sen Aünnisin, sen şusun, sen busun diye insanlar kapıştı, çatıştı. Enerjiler buraya gitti ve Türkiye beklenen büyümeyi sağlayamadı. Yaşam tarzı üzerinden siyaset; yok başı açık, yok başı kapalı dedik, bütün enerji onun üzerinden gitti. Siyaset de onun üzerinden gitti. Ülke nasıl büyür diye düşünmedik. Ülke nasıl kalkınır düşünmedik. Üniversiteler nasıl bilgi üretir düşünmedik. Bu gerçeği gören birisi olarak Türkiye'yi buradan çıkarmak istedim. Altılı masanın kuruluş nedeni, felsefesi budur. Kardeşim, bu ülkede mi yaşıyoruz? Evet. Beraber mi yaşıyoruz? Evet. Bende huzur içinde olmalıyım, sende huzur içinde ol. O zaman biz niye kavga ediyoruz" dedi.

"Suriye'yi de tarihten sileriz' anlayışla gittik, barışacağız"

'Geldiğimiz konum itibariyle göçmen ve insan deposu konumundayız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kısmı savaşlardan kaçtı geldi. Bir kısmı da zaten Türkiye'ye gelip yerleşiyor, bir süre sonra fırsat bulursa Avrupa'ya gidecek. Biz niye bu konuma geldik? Türkiye bu konuma niçin getirildi? Biz neden Suriye ile kavga ettik? Hangi gerekçe ile Suriye ile kavga ettik? Bunların hiçbirisi tartışılmadı. Milliyetçilik damarlarımıza basıldı. 'Asarız, keseriz. 24 saat içinde gideriz, Emevi Camii'nde namazımızı kılarız ve Suriye'yi de tarihten sileriz' böyle bir anlayışla gittik. Şimdi Suriye ile barışmak için 'acaba ne yapmalıyız, neler yapmalıyız' diye düşünüyoruz. Olur mu? Olacak, barışacağız. Çünkü bizi barıştıracaklar. Kavgayı da onlar kavga ettirecekler, barışsa onlar bizi barıştıracaklar. Hani biz milli kurtuluş savaşını veren bir devlettik. Hani biz bütün mazlum ülkelere örnek olan bir millettik. Neden bu konuma düştük" şeklinde konuştu.

"Bu Meclis, kimse kusura bakmasın Gazi Meclis değil"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyada herhangi bir parlamentoda ister az gelişmiş ülke olsun ister gelişmiş ülke olsun. Bir yolsuzluk konusunda soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıktı mı? Biz de çıktı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup yazdım. Dedim ki 'Parlamentonun itibarı çok kötü, sarsılıyor. Bu ayıptan parlamentoyu kurtarın. Bu kanunu bir an önce görüşün ve iptal edin. Biz sizin kararınıza saygılıyız ama parlamentoyu bu rezaletten kurtarın' diye mektup yazmak zorunda kaldım. Aslında yolsuzluk yapan hakkında soruşturma, kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıkaran bir meclisin itibarı olur mu? Meclise 'Gazi Meclis' diyorlar. Ben söylüyorum, bu meclis kimse kusura bakmasın gazi meclis değil. Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclisin neresi Gazi Meclis? Yolsuzluklar konusunda duyarlı olmayan bir meclis olur mu? Olmaz değerli arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde halk ödediği verginin hesabını sormuyor"

'En büyük sorunumuz hesap sormamaktır' diyen Kılıçdaroğlu, "Ödediğimiz vergilerin hesabını sormadığınız sürece Türkiye'de demokrasi gelişmez. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödenir, doğduğu andan itibaren. Ama biz 'Bu kadar vergi veriyoruz, nereye gidiyor bu paralar' sorusunu sormuyoruz. Eğer ödediği verginin hesabını bir ülkenin halkı sormuyorsa egemen güçlerin baskısı altında kalır. Egemen güçler o zaman sizi yönetirler. Kaynaklarınızı el koyarlar. Sizlere borç verir, borçlandırır. Sonra da arkadan da emir vermeye kalkarlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Planlama, tabii vergi ödeyeceğiz, ödüyoruz, zor alıma dayanıyor ama bu verginin iyi kullanılması lazım. Nasıl yapılacak? Planlama ile yapılacak. Her alanı planlayacaksınız. Tarımda ne olacak? Sanayide ne olacak? Üniversitede ne olacak? Teknolojide ne olacak? Her alanı planlayacaksınız. Planlama kapatıldı. Planlama olmadığı zaman herkes kafasına göre bir yatırım yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk ödediği verginin hesabını sormuyor. 'Beyler, bu parayı nereye harcadınız?' sorusunu sormuyor" diye konuştu.