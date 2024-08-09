Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerinde tezgah düzeni, sergi işgaliyesi ve ürünlerin uygun şartlarda satılıp satılmadığını titizlikle kontrol ediyor. Ayrıca, fırınlar ve unlu mamul üreten işletmelerin temizliği, ruhsat durumu ve ürün gramajları da denetimden geçiyor. Ekipler, önce bilgilendirme yaparken, gerektiğinde cezai işlemler uyguluyor.

Belediye Başkanı Türkmen, denetimlerin halk sağlığını koruma adına önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Esnafımız ve halkımız için denetimlerimizi sürdüreceğiz," dedi.