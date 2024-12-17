Kemalpaşa’nın Çınar ve Kızılüzüm Mahalleleri'ni kapsayan imar planı süreci son aşamaya geldi. 1993 yılından bu yana üst ölçekli planlarda yer alan bu alanlar için hazırlanan planlar, Kemalpaşa Belediyesi tarafından tamamlandı ve Aralık ayında yapılan Belediye Meclisi toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni imar alanları ve altyapı çalışmaları başlayacak

Söz konusu bölgelerdeki planlar, mevcut duruma göre 2 katlı konut alanı olarak belirlenmiş. Planların İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmasıyla birlikte imar uygulama çalışmaları başlatılacak ve altyapı hizmetleri ile yeni imar alanları oluşturulacak.

Başkan Türkmen: “Çözüme kavuşturuyoruz”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, uzun yıllardır çözülemeyen imar problemlerini hızla çözme kararlılığında olduklarını belirterek, "Çınar ve Kızılüzüm Mahallelerinde imar planlarını tamamladık. Altyapı ve yeni imar alanlarının oluşmasıyla ilçemiz daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye kavuşacak" dedi.