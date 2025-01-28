Kemalpaşa’da Evde Bakım Hizmetiyle Sağlık Desteği Artıyor

Kemalpaşa’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Kemalpaşa Belediyesi işbirliğiyle yürütülen evde bakım hizmeti, yatağa bağımlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Bu hizmet kapsamında, uzman ekipler evlere giderek; doktor muayenesi, pansuman, fizik tedavi, psikolog desteği, ilaç raporlarının yenilenmesi gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz sunuyor.

Evde sağlık hizmetinde kapsam genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa'daki evde bakım hizmetini daha da kapsamlı hale getirmeyi planlıyor. Gelecek dönemde, evde banyo ve kuaför desteği gibi yeni hizmetler de sunulacak.

Kemalpaşa Belediye Başkanı: "Sağlıklı bir Kemalpaşa için çalışıyoruz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, evde bakım hizmetinin Kemalpaşa için çok önemli olduğunu belirterek, "Hizmetlerimizi gece gündüz vatandaşlarımızın yanında olmak için sunuyoruz" dedi.

Başvuru için iletişim hatları

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, hafta içi 07:30 - 16:30 saatleri arasında ‘Alo 153’ veya ‘444 40 35’ numaralı hatlardan bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler.