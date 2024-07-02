Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde CHP tarafından Bülent Ecevit’in isminin konulması önerisi, AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak tarafından kesin bir dille reddedildi.

"Binali Yıldırım ismi değiştirilemez"

Kemalpaşa Belediyesi’nin daha önce bataklık olan bir bölgeyi dönüştürerek oluşturduğu 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere içeren Millet Bahçesi, dönemin TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ismi verilmişti. Ancak, dün yapılan Belediye Meclisi toplantısında CHP Grubu, Binali Yıldırım isminin değiştirilerek rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’in isminin verilmesini önerdi.

Bu öneriye karşı çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, “Son Başbakanımız, Gazi Meclisimizin Başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Belediye Başkanı olarak ortaya bir irade koyarak Binali Yıldırım Millet Bahçesinin isminin aynı kalmasını istiyoruz” dedi.

"Rahmetli Ecevit’in ismi farklı bir yere verilebilir"

CHP Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe’nin, “15 Temmuz ne kadar önemliyse 20 Temmuz da Türk toplumu için o kadar önemli bir tarihtir. Ayrıca Allah daha uzun ömür versin, ömrü daha var önümüzdeki dönemde yapılacak başka yerlere kendisinin ismi verilebilir” sözlerine yanıt veren Taslak, “Bizler rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’in isminin konulmasına karşı değiliz. Hali hazırda ülkemizde son Başbakanlık yapmış Binali Yıldırım’ın isminin değiştirilmesi Kemalpaşa Belediyesi'ni gülünç duruma düşürecektir” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz tüm milletin meselesidir"

Taslak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece AK Parti için değil, tüm millet için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkede bir darbe yaşandı, 256 vatandaşımız şehit oldu, binlerce vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Gazi Meclisimiz bombalandı, tanklarla tüfeklerle köprüler kapatıldı. Bu darbe girişimi CHP adına kabul değil mi? Kendisinin ifadesi üzerine zaten Binali Yıldırım Millet Bahçesi ismi var. Bundan sonra belediyemizin yapacağı bir park, bahçede Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’in isminin konulması daha doğru olacaktır” dedi.

Komisyona gönderildi

CHP Meclis Üyeleri tarafından verilen önerge, komisyonlara gönderildi. Taslak, “Belediye Başkanından komisyona gönderilmeden irade ortaya koyarak bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Bizler rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’in isminin konulmasına karşı değiliz” diyerek önergenin reddedilmesini talep etti.