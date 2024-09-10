Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleriyle ortak denetimlere başladı. İlçe genelinde özellikle okul güzergahları, caddeler ve bulvarlarda kaldırımları işgal eden esnafa yönelik kontroller gerçekleştirildi. Esnaf uyarıldı, uyarılara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaldırım işgallerine sıfır tolerans

Kemalpaşa Belediyesi, kaldırımların yayaların kullanımına uygun hale getirilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, özellikle okul yollarında yapılan denetimlerde esnafa kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İlk etapta uyarılarla başlayan süreçte, kural ihlallerinin devam etmesi durumunda ise cezai yaptırımlar devreye girecek.

“Modern kent kimliği için çalışmalar sürecek”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, denetimleri yakından takip ettiğini belirterek, modern bir kent için kaldırımların yayalaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkmen, “Okulların açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kaldırımları rahatça kullanabilmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. Kaldırımları işgal eden esnafa uyarılarda bulunduk ve devam eden ihlallerde cezai işlem uygulayacağız. İlçemizde düzeni sağlamak ve modern kent kimliğini korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Esnaf uyarıldı, cezalar yolda

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden esnafa sözlü ve yazılı uyarılar yapıldı. Esnafın duyarlılık göstermesi beklenirken, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanacak. Bu uygulama ile amaç, hem yayaların güvenli bir şekilde kaldırımları kullanmasını sağlamak hem de şehir estetiğini korumak.

Kemalpaşa Belediyesi, kaldırımları yayaların kullanımına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Belediye yetkilileri, düzenli olarak gerçekleştirilecek denetimlerle kaldırımların yayalaştırılmasının sağlanacağını ve vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebileceği alanlar oluşturulacağını belirtti.