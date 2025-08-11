İzmir’in tarihi ve kültürel simgelerinden Kemeraltı Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaf, Konak Belediyesi’nin son dönemde yaptığı harç zamlarına tepkili. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, artışların ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf için büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, belediyeden geri adım atmasını istedi.

Dernek tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Konak Belediyesi’nin kuruluşundan bugüne kadar görülmemiş oranlarda yapılan bu harç artışı, esnafımızı ciddi anlamda zorluyor” denildi. Bölgenin sit alanı statüsünde olması sebebiyle ruhsat süreçlerinde halihazırda yaşanan sıkıntıların da göz önüne alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinde olan Kemeraltı’nın, kamu kurumları ve yerel yönetimlerden destek beklediği ifade edilerek, yapılan artışların esnaf üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesi paylaşıldı.

Dernek, belediyenin mali yüklerini hafifletme çabaları içinde esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti ve kararların ortak akılla yeniden değerlendirilmesini istedi. Açıklamanın sonunda, “Konak Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin bu konuyu yeniden ele alarak, hem belediyemizin hem de esnafımızın sürdürülebilir şekilde yoluna devam edeceği adımlar atacağına inancımız tamdır” denildi.

Konak Belediyesi’nden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, esnafın tepkileri sosyal medyada ve çeşitli platformlarda da gündem olmaya devam ediyor. Tarihi Kemeraltı bölgesinin ekonomik canlılığı ve kültürel mirasının korunması için yerel yönetim ile esnaf arasında sağlıklı bir diyalog bekleniyor.