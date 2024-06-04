Açıklamada, bu tür girişimlerin bölgenin tarihi ve kültürel değerini tehdit ettiği vurgulanırken, gerekli yasal işlemlerin yapılacağı da belirtildi.

Tarihi kent merkezi tehlike altında!

Bilindiği gibi İzmir'in tarihi kent merkezini oluşturan Kemeraltı ve Basmane bölgeleri, birçok tarihi, kültürel ve arkeolojik değere sahip. Bu değerler sayesinde Unesco Dünya Mirası Aday Listesi'nde yer alan bölge, geçmişten bugüne her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalmayı başarmış.

Görevimiz bölgeyi korumak!

Konak Belediyesi, göreve geldiği günden beri bu değerli alanın korunması için çalışmalar yürütüyor. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında tüm kurum/kuruluş ve meslek odalarıyla görüşmeler yapılıyor. Bu çalışmaların sonuçları da ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.

Yangınlar ve izinsiz uygulamalar kabul edilemez!

Son zamanlarda Kemeraltı ve Basmane'de yaşanan yangınlar ve izinsiz uygulamalar, bölgenin korunması ve yaşatılması açısından büyük bir risk oluşturuyor. 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesine göre korunması gereken alanda izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunmak ve onaylanmış Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı kullanım kararlarına aykırı uygulamalar yapmak yasak.

Yasadışı faaliyetlere ceza var!

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre, tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.

İzmirlilerden destek bekleniyor!

Konak Belediyesi, Kemeraltı ve Basmane'deki izinsiz uygulamalara karşı gerekli yasal işlemleri yapacağını vurguluyor. Belediye, bu konuda İzmirlilerden de destek bekliyor. Sevgili İzmirliler, Göz bebeğimiz Kemeraltı ve Basmane bölgelerinin korunması ve yaşatılması konusunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sorumluluklarımızın ve gücümüzün farkındayız. Sizlerin de bu alanın korunması ve yaşatılması için yapılacak izinsiz uygulamalara sessiz kalmayacağınızı biliyor ve desteğinizi bekliyoruz.