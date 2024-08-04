Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu, 16 Ağustos 2024 tarihinde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. KerkiSolfej organizasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, sanatçının şehrindeki müzikseverlerle buluşmasını sağlayacak.

Doğulu, konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek ve enerjik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Çeşme'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek bu özel etkinlik, Kenan Doğulu'nun geniş bir repertuar sunacağı, müzik dolu bir gece vaat ediyor.

Biletler, etkinlik öncesinde satışa sunulacak ve müzikseverler bu özel performansı kaçırmamak için erken alım yapabilecekler.