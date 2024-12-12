Dün akşam gerçekleştirilen filmin galasında, eşi Kenan İmirzalıoğlu yanından bir an bile ayrılmadı. İmirzalıoğlu'nun, Sinem Kobal’a söylediği romantik sözler ise geceye damgasını vurdu.

Gala Gecesinde Çiftin Uyumu Göz Kamaştırdı

Başrollerinde Sinem Kobal ve Alp Navruz'un yer aldığı Her Şeyin Başı Merkür filminin galasında, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti geceye damgasını vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı öve öve bitiremezken, özellikle “Yine de evlenirdim” gibi içten sözleriyle herkesin ilgisini çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Sözleri Sinem Kobal’ı Gülümsetti

Galada bir muhabirin, “Evlenmeden önce astroloji yorumlarını okuyor muydunuz?” sorusuna Sinem Kobal, “Biz bakmadık ama bakan yakın arkadaşlarımız oldu” şeklinde yanıt verdi. Kenan İmirzalıoğlu ise, eşini mest eden bir cevap vererek, “Hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!” dedi. İmirzalıoğlu’nun bu sözleri, Sinem Kobal’ı gülümsediği gibi, galada bulunanları da duygulandırdı.

Sinem Kobal’ın Geri Dönüşü

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, iki çocuk annesi olduktan sonra projelere ara vermişti. Her Şeyin Başı Merkür filmiyle uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kobal, galada eşiyle uyumlu tavırlarıyla göz doldurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun ona olan ilgisi ve romantik sözleri, çiftin ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geceye katılanlar, çiftin arasındaki bu özel anları izlerken, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun birbirlerine olan sevgisini bir kez daha hissetti.