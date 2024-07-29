Kenan Işık için 30 Temmuz'da saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törene, sanat dünyasından birçok ünlü isim, sevenleri ve hayranları katılacak. Işık’ın sanat hayatına olan katkıları ve kişisel anıları paylaşılacak bu tören, sanatseverler ve Işık'ın dostları için anlamlı bir veda olacak.

Ankara’da cenaze namazı

Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.