Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz’un Bayburt’ta kurduğu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kazandığı uluslararası ödüller, 1 Şubat Cumartesi akşamı İzmir’de düzenlenecek özel bir gecede sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşecek olan etkinlikte, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kazandığı ödüller İzmirlilerle paylaşılacak. Gazeteci Serkan Aksüyek’in hazırladığı ve Kenan Yavuz’un hayat hikayesini konu alan “Bir Sahiplenme Hikâyesi” kitabının lansmanı da gecede yapılacak. Ayrıca, Türkiye’nin klasik müzik alanında uluslararası başarı kazanmış sanatçıları bu özel etkinlikte sahne alacak.

İzmirliler unutulmaz bir müzik şöleni yaşayacak

Gecede, Devlet Sanatçısı ve ünlü piyanist Gülsin Onay, İzmirlilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Özel olarak Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için bestelenen “Uzaklar – Bozkırın Yankısı” eseri ise Sevil Ulucan, Evrim Demirel ve Serhan Bali tarafından ilk kez sahnelenecek. Müzikseverlerin de katılabileceği bu özel etkinlik için sınırlı sayıdaki davetiyelere 0546 482 13 10 ve 0534 063 31 68 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

“Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır”

İzmir’in iş, sanat, sivil toplum ve basın dünyasından birçok katılımcının yer alacağı geceye ilişkin açıklama yapan Kenan Yavuz, müze projesinin amatör bir ruh ile başladığını ve uluslararası başarılara ulaştığını belirtti. Yavuz, “Avrupa’nın en önemli iki ödülüne birden sahip tek müzeyiz. İş hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim İzmir’de, uluslararası başarılarımızın mutluluğunu dostlarımız ve sanatsever İzmirliler ile paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Avrupa’nın en önemli iki ödülü aynı müzeye

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, altı yıllık kısa bir sürede Avrupa Yılın Müzesi Ödülü (EMYA - Silletto) ve Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü (Europa Nostra) gibi prestijli ödüllere layık görüldü. Ayrıca, Turizm Tasarımı ve Kimlik Deneyimi Büyük Ödülü (Big See) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü gibi önemli ödüller de müzenin başarılarına eklendi.