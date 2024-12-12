UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Manchester City'yi 2-0 yendi. Maçın 19. dakikasında Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı gitti.
- dakikada Vlahovic, Kenan Yıldız'ın pasında kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. 75. dakikada McKennie'nin vole vuruşuyla skor 2-0 oldu.
Kenan Yıldız maçın tamamında 84 dakika forma giydi. Juventus bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Manchester City ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Dakika 19' Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı şut az farkla dışarıya gitti.
Dakika 53' Vlahovic, Juventus'u öne geçiren golü kaydetti. Vlahovic Kenan'ın ortasında kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.
Dakika 75' McKennie, ceza sahasına gelen ortaya yarım vole vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.
İLK 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Thuram, Locatelli; Kenan Yıldız, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic
Manchester City: Ederson; Lewis, Walker, Rúben Dias, Gvardiol; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva; Doku, Grealish, Haaland