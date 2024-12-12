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Kenan Yıldız için yeni iddia | Arda Turan'ın rekorunu geçebilir!

Kenan Yıldız için yeni iddia | Arda Turan'ın rekorunu geçebilir!

Kenan Yıldız maçın tamamında 84 dakika forma giydi. Juventus bu sonuçla puanını 11'e yükseltti. Manchester City ise 8 puanda kaldı.

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