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Kendimden Hallice, alternatif müzik sahnesinde kendine özgü tarzı ve derinlikli şarkı sözleriyle tanınıyor. İzmirli müzikseverlerin büyük ilgi göstereceği konser , unutulmaz anlara sahne olacak.

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Kendimden Hallice , 15 Ağustos 2024 Perşembe akşamı saat 21:30’da KK Bornova sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Vokal ve gitarda Ozan Özalp ile prodüktör Samet Türksal’dan oluşan ekip, samimi ve etkileyici şarkılarıyla dinleyicilerinin radarına takılmayı başardı.

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