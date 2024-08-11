Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Kendimden Hallice, 15 Ağustos 2024 Perşembe akşamı saat 21:30’da KK Bornova sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Vokal ve gitarda Ozan Özalp ile prodüktör Samet Türksal’dan oluşan ekip, samimi ve etkileyici şarkılarıyla dinleyicilerinin radarına takılmayı başardı.
Kendimden Hallice, alternatif müzik sahnesinde kendine özgü tarzı ve derinlikli şarkı sözleriyle tanınıyor. İzmirli müzikseverlerin büyük ilgi göstereceği konser, unutulmaz anlara sahne olacak.
Editör: Sedef Didem Ezme