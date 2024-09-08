Aksaray’da 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, kendisini sürekli mesajlarla rahatsız ettiği iddiasında bulunan Betül S. (36), Ahmet B.’yi (39) kafede tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından Betül S., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Saat 21:00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu üzerindeki Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Betül S. kendisine mesaj atarak rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ahmet B.'yi buldu. Betül S., evinde bulunan tabancayı alarak kafeye gitti. Burada Ahmet B.’nin oturduğunu gören Betül S., çantasından çıkardığı tabancayla Ahmet B.’ye ateş açtı. Ahmet B., bacak ve karnından yaralanarak yere yığılırken, Betül S. olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve tutuklama

Kafedeki diğer müşteriler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. Betül S., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde, Ahmet B.’nin sürekli olarak kendisini rahatsız ettiği ve bu yüzden tabancayı kullandığını belirten Betül S., adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelerek çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin kaçmaya çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor.