Galatasaray, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı aldığı 5-0’lık mağlubiyet sonrası ayrılacak futbolcular belli oldu. Okan Buruk, Beşiktaş maçının mağlubiyeti ardından faturayı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’na kesti. Ayrılacaklar arasında en başta bulunan Kerem, kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor. Geçen sezondan bu yana Zaha ile forma rekabetine giren ve süresi git gide azalan milli futbolcu istediği süreleri alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray ve Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya vardı. Kerem'in kararı bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Temsilcisi: Oyuncumuzun kişisel koşulları konusunda Spartak Moskova ile görüşüyoruz. Henüz şartlarda anlaşamadık. Kerem, Spartak'ta forma giymeye sıcak bakıyor ifadeleri kullanıldı.