A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda’yı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında, Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle yıldızlaştı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirirken, kariyerinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Kerem, performansının ardından yaptığı konuşmada, özellikle taraftarın oluşturduğu atmosferin büyüleyici olduğunu vurguladı. Hat-trick yaparak bu maçı unutulmaz kıldığını söyleyen milli futbolcu, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu’nun kendisi için özel bir yer olduğunu çünkü kariyerindeki ikinci hat-trick'ini de bu statta gerçekleştirdiğini ifade etti. "Taraftarımız harikaydı ve biz de onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyorduk," dedi.

"Yeni bir macera başlıyor"

Portekiz ekibi Benfica’ya yeni transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu galibiyetin hem kendisi hem de takımı için büyük bir motivasyon olduğunu belirtti. Benfica'ya transferi hakkında konuşan yıldız futbolcu, “Yeni bir macera başlıyor. Galatasaray ve milli takımda çok anlamlı dört yıl geçirdim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra da Portekiz’de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum,” ifadelerini kullandı.

Yüksek beklentilerin yarattığı baskıya da değinen Kerem, "Beklentiler yüksek olduğunda baskılar da oluyor, bu yüzden en üst seviyede performans göstermeye mecbursun. Her zaman üst seviyede oynamalısın, yoksa eleştiriliyorsun. Buna alıştım ve eleştirilerle başa çıkmayı öğrendim," dedi. Kerem, takım arkadaşları ve özellikle Hakan Çalhanoğlu gibi deneyimli isimlerle bu süreci daha rahat yönettiğini belirterek, performansını yükseltmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bu kritik galibiyet ve Aktürkoğlu'nun gösterdiği performans, hem Türkiye'nin gruptaki şansını artırırken hem de oyuncunun Benfica’daki yeni kariyerine umut verici bir başlangıç yapmasını sağladı.