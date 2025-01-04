Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhane standartlarında önemli bir değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni düzenleme ile kesimhanelere kamera sistemi zorunluluğu getirilirken, hijyen ve hayvan refahı konularındaki denetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu düzenleme ile kesim süreci daha şeffaf hale getirilecek, hayvan refahı ve hijyen şartlarının denetimi daha etkili yapılacak.

Bakan Yumaklı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, kesimhanelerde artık görüntüleme sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin Bakanlık tarafından sürekli izlenmesi gerekecek. Ayrıca, kesimhaneler yalnızca Bakanlık onaylı belgeleri olan işletmelere açık olacak ve kesimlerin belirlenen gün ve saatler dışında yapılması engellenecek.

Hayvan refahı ve hijyenin takibi artacak

Yeni düzenleme, sadece kesim anını değil, hayvanların bekleme süreçlerini de kapsayacak. Canlı hayvanlar, karkaslar ve yan ürünlerin yanı sıra personel hareketlerinin izlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Bu kameralar, kesimhanelerin her alanını geniş açıyla izleyecek ve en az bir ay süreyle kayıt yapacak.

Bakanlık ayrıca, kulak küpesi olmayan, yani kayıtsız hayvanların kesimi de engellenecek. Böylece, hayvanların sağlık durumu daha güvenli bir şekilde izlenebilecek.

Bakan Yumaklı, bu düzenlemenin kısa süre içinde resmiyet kazanacağına da dikkat çekti. Böylece, hem halk sağlığı hem de hayvan refahı adına önemli bir adım atılmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ni güncelledik. Kesimhanelerdeki hijyen, güvenlik ve hayvan refahı ile ilgili tüm süreçlerin denetlenmesi için gerekli olan görüntüleme sistemlerinin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Bu sayede Bakanlık ve gıda işletmecileri, kesimhanelerdeki tüm faaliyetleri sürekli olarak izleyebilecek ve gerekli müdahaleler hızla yapılabilecektir,” dedi.