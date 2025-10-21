Aydın’ın Nazilli ilçesinde kestane hasadından dönen 3 kişiyi taşıyan kamyonet, Çobanlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonet uçuruma yuvarlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A. yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredekiler, uçurumda mahsur kalan yaralıları büyük çaba sonucu kendi imkânlarıyla kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar N.A., G.A. ve H.Ö., sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, G.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyonetin uçuruma yuvarlandığı bölgedeki yol yapısının ve bariyerlerin inceleneceği belirtildi. Bölge halkı ise özellikle kestane hasadı döneminde bu yolda kazaların sık yaşandığını ifade etti.