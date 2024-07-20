Bugün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok devlet yetkilisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anma ve kutlama törenlerine katılacak.

Zaferin 50. yılında görkemli törenler

Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarına ziyaretle başlayan törenler, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreniyle devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu törende iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını verecek.

TBMM'de iki devletli çözüm tezkeresi kabul edildi

Kutlamalar öncesinde TBMM’de kabul edilen iki devletli çözüm tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar, Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki kararlılığını vurguluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden muhteşem gösteri

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri, TCG Anadolu ve 50 gemi eşliğinde denizde geçit töreni düzenleyecek. Ayrıca, Türk Yıldızları gösteri uçakları, 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçuş yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Tarihi günün detayları

Törenler boyunca Kıbrıs şehitleri için anma programları yapılacak, zaferin yıldönümü görkemli etkinliklerle kutlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı gövde gösterisi, Türk donanmasının gücünü gözler önüne serecek.

Bu kapsamlı kutlama ve anma törenleri, KKTC'nin ve Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını ve birlikteliğini bir kez daha pekiştiriyor. Törenlerin, ulusal ve uluslararası medyada geniş yankı bulması bekleniyor.