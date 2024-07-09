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Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bugüne kadar 150'nin üzerinde tablo yaptığını, 20'den fazla karma resim sergisine katıldığını belirten Özyurt, "Datça'da ikinci sergim. İlkini pandemi öncesi açmıştım. Çalışmalarımı Kocaeli'deki atölyemde yapıyorum." dedi.

Özyurt, AA muhabirine, 30 yıldır resim yaptığını söyledi.

Gazi Erdal Özyurt'un (81), Datça Liman Sergi Salonu'nda açtığı ikinci kişisel resim sergisinde, 45 sulu boya ve 1 kara kalem tablo yer alıyor.

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