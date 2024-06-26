Memur ve memur emeklileri için belirlenecek olan zam oranları ve kıdem tazminatı tavanındaki değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik gündeminde büyük önem taşıyor. Özellikle 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları, bu kararların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Şu anda yapılan tahminlere göre, kıdem tazminatı tavanının mevcut 35 bin 58 lira 58 kuruştan 42 bin 193 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Kıdem tazminatı ve enflasyon rakamları ilişkisi

Kıdem tazminatı, işçilerin işten ayrıldıklarında hak ettikleri bir ödeme türü olarak, çalıştıkları her yıl için brüt ücretlerinin bir aylık tutarını içerir. Bu ödemelerde sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Memur maaşları ve emeklilik dahil olmak üzere, işten ayrılma durumunda alınacak kıdem tazminatı, enflasyon rakamları ile doğrudan ilişkilidir. Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenecek ve bu veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle resmiyet kazanacak olan kıdem tazminatı tavanının güncellenmesinde kullanılacak.