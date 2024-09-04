Newcastle United'dan ayrılması beklenen Kieran Trippier'in transferi için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Eyüpspor'un yanı sıra Başakşehir'in de devreye girdiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Başakşehir de İngiliz futbolcu için girişimlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın da Trippier'e ilgisi olduğu ancak Suudi transfer döneminin sona ermesi nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Trippier, Newcastle United formasıyla çıktığı 94 maçta 4 gol ve 21 asistlik bir performans sergiledi.